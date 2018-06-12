Україна та ще три країни приєдналися до рішення Ради ЄС про санкції через "вибори" Путіна у Криму
Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до рішення Ради Європейського Союзу від 14 травня про запровадження санкцій проти 5 осіб, які відповідальні за проведення незаконних "виборів" президента РФ в окупованому Криму, які відбувалися 18 березня цього року.
Про це йдеться у заяві Високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, розміщеній на сайті Ради Європейського Союзу.
Зазначається, що 14 травня Рада ЄС схвалила рішення №2018/706, внісши зміни у рішення 2014/145/CFSP.
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Зокрема, цими змінами Рада ЄС додала п’ять людей до списку осіб, на які поширюються обмежувальні заходи у відповідь на дії, що підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
У зв'язку з цим кількість осіб, проти яких Євросоюз запровадив санкції через порушення суверенітету України, зросла до 155.
"Країни-кандидати Чорногорія і Албанія, країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, яка є членом європейської економічної зони, а також Україна приєдналися до цієї заяви" - йдеться в документі.
Зазначені країни мають здійснити кроки, щоби їхня національна політика відповідала рішенню Ради ЄС щодо санкцій.
В ЄС взяли до відома зобов'язання цих країн та привітали їх рішення.
Як повідомляв УНІАН, раніше Москва дорікнула Вашингтону за те, що санкції зіпсували Росії два головних свята.