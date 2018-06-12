Україна та ще три країни приєдналися до рішення Ради ЄС про санкції через "вибори" Путіна у Криму

Ці країни мають здійснити кроки, щоби їхня національна політика відповідала рішенню Ради ЄС щодо введення санкцій.

Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до рішення Ради Європейського Союзу від 14 травня про запровадження санкцій проти 5 осіб, які відповідальні за проведення незаконних "виборів" президента РФ в окупованому Криму, які відбувалися 18 березня цього року.

Про це йдеться у заяві Високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, розміщеній на сайті Ради Європейського Союзу.

Зазначається, що 14 травня Рада ЄС схвалила рішення №2018/706, внісши зміни у рішення 2014/145/CFSP.

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Зокрема, цими змінами Рада ЄС додала п’ять людей до списку осіб, на які поширюються обмежувальні заходи у відповідь на дії, що підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

У зв'язку з цим кількість осіб, проти яких Євросоюз запровадив санкції через порушення суверенітету України, зросла до 155.

"Країни-кандидати Чорногорія і Албанія, країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, яка є членом європейської економічної зони, а також Україна приєдналися до цієї заяви" - йдеться в документі.

Зазначені країни мають здійснити кроки, щоби їхня національна політика відповідала рішенню Ради ЄС щодо санкцій.

В ЄС взяли до відома зобов'язання цих країн та привітали їх рішення.

Як повідомляв УНІАН, раніше Москва дорікнула Вашингтону за те, що санкції зіпсували Росії два головних свята.