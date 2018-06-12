Москва дорікнула Вашингтону за те, що санкції зіпсували Росії два головних свята

"Звернули увагу на те, що два останніх розширення Вашингтоном антиросійських санкцій мали місце напередодні наших головних національних свят - Дня Перемоги і Дня Росії. Ми запам'ятаємо це", - заявили в МЗС РФ.

У МЗС РФ прокоментували нові антиросійські санкції США. Крім традиційного обурення з приводу "недалекоглядності" Вашингтона, у Москві відзначили, що "два останніх розширення Вашингтоном антиросійських санкцій мали місце напередодні наших головних національних свят - Дня Перемоги і Дня Росії".

Читайте такожТрамп: Обама дозволив Росії забрати в України Крим

"Результат, як і раніше, буде нульовим - змусити Росію змінити самостійний курс на міжнародній арені не вийде. Але американські політики продовжують перебувати в полоні ілюзій", - йдеться в коментарі відомства.

"Звернули увагу на те, що два останніх розширення Вашингтоном антиросійських санкцій мали місце напередодні наших головних національних свят - Дня Перемоги і Дня Росії. Ми запам'ятаємо це", - підкреслило МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідери G7 виступили з різкою заявою з РФ і заявили про можливе посилення санкцій проти неї.