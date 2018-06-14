"Для мене це не стало несподіванкою": Ситник про скандальну "лазівку" у законі про Антикорупційний суд

За словами директора НАБУ Артема Ситника, спочатку проектом закону було передбачено, що рішення судів першої інстанції, навіть ухвалені до створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться в Апеляційній палаті ВАС, але цю норму змінили перед голосуванням.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник прогнозує негативну реакцію міжнародних партнерів України на норму у законі про Вищий антикорупційний суд (ВАС) щодо апеляційних скарг на рішення судів першої інстанції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ситник висловив журналістам у Києві перед початком п’ятої зустрічі Парламентсько-громадської платформи.

Так, на запитання журналістів, чи спілкувався він з представниками посольств та міжнародними партнерами щодо цієї законодавчої норми, Ситник відповів: “Скажімо так, я впевнений, що цей нюанс буде помічений всіма, і буде дуже негативна реакція з цього приводу з боку наших міжнародних партнерів”.

Також, за словами Ситника, це не було для нього несподіванкою.

“Для мене — ні (не було несподіванкою — УНІАН), тому що, коли мене в день голосування, коли проголосували за закон, запитали, що я думаю, я сказав, що я свою думку скажу, коли почитаю фінальний текст (закону). Почитали фінальний текст — бачимо, що не обійшлось без певного обману і маніпуляцій. На жаль, цей момент суттєво віддаляє реальну роботу цього суду”, - сказав Ситник.

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Разом з тим директор НАБУ впевнений, що положення про оскарження рішень судів в Апеляційній палаті ВАС ще можна передбачити у законодавстві.

“Спочатку в проекті була норма, яка передбачала, що рішення суду першої інстанції, навіть тих звичайних судів, які зараз розглядають ці справи, будуть оскаржуватися до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Потім цю норму змінили. Звичайно, це величезна проблема, і сподіваюсь, що... нічого ще не пізно, можна це все виправити, коли буде голосуватися закон про створення Вищого антикорупційного суду”, - зазначив Ситник.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. Законом встановлено, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

11 червня закон підписав президент Петро Порошенко, 13 червня текст закону було опубліковано у газеті "Голос України".

Після публікації стало відомо, що, згідно із законом, апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції у справах, переданих НАБУ і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою до моменту створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться не в Апеляційній палаті ВАС, а в апеляційних судах загальної юрисдикції.

За даними Transparency International Україна, ця поправка не була зачитана головою парламентського Комітету з питань правової політики та правосуддя Русланом Князевичем у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на засіданні комітету. Також, за інформацією організації, ця норма з’явилася в тексті поправок до закону, розданому в комітеті за годину до голосування, та в оприлюдненому законі.