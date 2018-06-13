Закон про Антикорупційний суд офіційно опублікований у "Голосі України"
Закон про Вищий антикорупційний суд (№7440) офіційно опублікований у газеті "Голос України".
Документ оприлюднений у сьогоднішньому номері офіційного парламентського друкованого видання (№107 (6862) від 13.06.2018 р).
«Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 3 пункту 2 цього розділу («Прикінцеві та перехідні положення»), який набирає чинності з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду», - зазначено в документі.
Підпункт 3 пункту 2 включає зміни до Кримінального процесуального кодексу з урахуванням закону про Антикорупційний суд.
Документ пропонує президентові внести до парламенту ще один проект закону - безпосередньо про створення Вищого антикорупційного суду.
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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд.
Законом встановлюється, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.
Ключовою претензією міжнародних партнерів і громадських організацій до законопроекту було обмеження ролі міжнародних експертів до рекомендаційної функції у процесі відбору і призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності цього суду та його здатності ефективно виконувати свої функції.
Законом передбачено, що за ініціативою не менше трьох членів Громадської ради міжнародних експертів він разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді антикорупційного суду.
9 червня голова ВР Андрій Парубій підписав відповідний закон.
11 червня закон про Вищий антикорупційний суд був підписаний президентом України Петро Порошенко.