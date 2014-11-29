Рахунки Арбузова та його дружини повторно арештували - ГПУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як зазначили у прес-службі ГПУ, Головним слідчим управлінням Генпрокуратури у травні 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості щодо привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем Арбузовим, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

20 травня слідчим суддею Печерського районного суду Києва було накладено арешт на майно Арбузова, підозрюваного у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а у серпні слідчим суддею Печерського райсуду Києва накладено арешт на майно його дружини - Ірини Арбузової.

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21 листопада слідчим суддею Печерського райсуду під час розгляду клопотання захисників Арбузова було прийнято рішення про скасування вищезазначених арештів, яке не підлягає оскарженню.

24 листопада Генеральна прокуратура звернулась до Печерського районного суду Києва з повторним клопотаннями про накладання арешту на вищезазначені рахунки. Цього ж дня слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва зазначені клопотання були задоволені.

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”На даний час Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України надається правова оцінка прийнятому слідчим суддею Печерського районного суду Києва рішенню про скасування арештів, накладених на рахунки Сергія та Ірини Арбузових щодо його законності”, - зазначили в ГПУ.