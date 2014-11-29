В аеропорту Донецька триває бій: кіборгів атакують із "Градів", рушниць і ручних гранатометів

Протягом 29 листопада бойовики вчинили 26 атак на позиції сил АТО по усій протяжності фронту.

Як повідомили УНІАН у прес-центр АТО, найбільша активність терористів зафіксована у напрямку старого та нового терміналів аеропорту Донецьк.

”З 12:00 штурмовий загін терористів розпочав атаку з відкриттям вогню з установок ”Град”, після чого банд формування перейшли в атаку, застосовуючи стрілецьку зброю та ручні гранатомети”, - йдеться у повідмленні.

Читайте такожУ Донецькому аеропорту важко поранені двоє військових - ЗМІ

”Наразі бій триває в районі нового терміналу”, - повідомили у прес-центрі.

На інших ділянках фронту терористи здійснювали обстріли населених пунктів Новотошківське, Попасна, Сокольники, Нікішене, Новоласпа, Гранітне, Миколаївка, Піски, Авдіївка, Веселе, Чермалик.

Читайте такожШтаб АТО: Бойовики обстріляли українські позиції 38 разів та знову атакували аеропорт

Задля придушення активно діючих вогневих позицій ворожої артилерії, та порятунку від обстрілів мирного населення Донбасу українські військові 7 разів наносили вогневі удари, наголошується у повідомленні.

Втрати серед терористів уточнюються.