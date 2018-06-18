Українському омбудсмену відмовили у зустрічі з Сущенком (відео)

Уповноваженого українського парламенту з прав людини не допустили до жодного з політв`язнів-українців: ані до Сенцова, ані до Карпюка, ані до Сущенка.

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій відмовили у побаченні з українцем Романом Сущенком, попри наявність відповідних дозволів.

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Про це Денісова повідомила у Facebook. За її словами, попри те, що вони з українським послом в РФ отримали судовий дозвіл на зустріч із Сущенком, керівництво СІЗО "Лефортово" не пускає її до українця.

"Сьогодні на 9 ранку ми приїхали до цього закладу "Лефортово", подали першими всі документи для розгляду адміністрацією щоб надали нам таку можливість. Зараз на цю хвилину відбувається таке: до нас вийшов заступник керівника цього закладу і повідомив, що всі наші документи надісланj до Федеральної служби виконання покарань РФ для прийняття рішення",- сказала омбудсмен.

Денисова підкреслила, що їй невідомо, до чого буде "чіплятися" адміністрація, аби відмовити їй у зустрічі з українцем.

"Ми будемо чекати тут до 17.30, коли закінчується для нас можливість потрапити до Романа Сущенка. Цей дозвіл виписаний на 18 червня. І тому ми будемо чекати, щоб нас пропустили", - заявила Денісова.

Цю інформацію підтвердила у Facebook перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

«Тільки що отримала інформацію, що Людмилі не дали побачення в Лефортово, де утримують Р. Сущенка і інших українців. Її запит на відвідання і відповідні документи відправили на розгляд в федеральне управління виконання покарань , хоча це питання мав розглянути і вирішити начальник тюрми.

Більше того, в Л. Денисової було рішення суду на побачення з Сущенком, вона з 9 ранку була в Лефортово. Й о 15 годині їй відмовили в доступі, а документи переслали знову в суд і в Федеральне управління виконання покарань», – вказала вона.

За словами Геращенко, попри домовленості на найвищому рівні, Денисову, яка перебуває в РФ вже 5 днів, не допустили до жодного з політв`язнів-українців: ані до Сенцова, ані до Карпюка, ані до Сущенка.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

27 березня цього року московський суд почав розглядати справу Сущенка по суті. Обвинувачення просило суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі. 4 червня Московський міський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.