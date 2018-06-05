Сущенка засудили за спробу дізнатися про ймовірність наступу бойовиків на Маріуполь – росЗМІ

Як вважають знайомі журналіста, ФСБ було заздалегідь відомо про військове минуле Сущенка, що і послужило приводом для встановлення за ним стеження.

Українського журналіста Романа Сущенка російський Мосміськсуд засудив до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму за спробу дізнатися про наступ з боку «ДНР».

Про це повідомляє російське видання «Корреспондент».

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За інформацією видання, слідство ФСБ вважає, що свою відпустку Сущенко, який прилетів у вересні 2016 року з Парижа до Москви до двоюрідного брата, використовував не тільки для зустрічей з родичем, але і збору інформації. Нібито випускник військового училища Сущенко, що мав звання полковника, працював на українську розвідку під прикриттям журналіста. Його, за версією слідства, цікавили структурні подробиці незадовго до цього створеної Росгвардії. Крім того, пан Сущенко, як вважають у ФСБ, намагався з'ясувати у колишніх російських військових, чи можливий новий наступ з «ДНР» на Маріуполь.

Як вважають знайомі журналіста, ФСБ було заздалегідь відомо про його військове минуле, що і послужило приводом для встановлення за Сущенком спостереження.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

27 березня цього року московський суд почав розглядати справу Сущенка по суті.

Обвинувачення просило суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.

4 червня Московський міський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за «шпигунство».