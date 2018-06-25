Аваков оголосив "хрестовий похід" проти контрабанди за участю МВС та Нацполіції

Україна втрачає близько чотирьох мільярдів доларів щороку через контрабанду.

Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція візьмуться за боротьбу з контрабандою, хоча це не входить у їхню сферу відповідальності.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.

За його словами, Україна щороку втрачає близько 105 мільярдів гривень через півтора десятка контрабандних схем. Це близько 10% усього бюджету країни, а також більше ніж бюджет Міністерства оборони та МВС.

"Боротьба з контрабандою не була у сфері відповідальності МВС і Нацполіції. Але, якщо бачу, що найважливіша держсистема валиться під тиском негідників, якщо від цього залежить стійкість фінансів країни - вирішив підставити плече і втрутитися. І будемо стояти жорстко, і бити чужих, але особливо своїх, якщо що", - написав Аваков.

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Він додав, що існує багато ризиків, пов'язаних з боротьбою з контрабандистами. Вони мають багато ресурсів і займатимуться дискредитацією правоохоронців, будуть всіляко протидіяти поліції.

Також керівник МВС зазначив, що до справи підійдуть серйозно. Він зазначив, що дехто вважає це переділом влади між силовиками, що боротьба з контрабандою не стане успішною. Самі контрабандисти, на думку Авакова, вважають, що "сходять у відпустку", а потім домовляться.

"Кожен з Вас приведе тисячі прикладів з того, що треба просто зараз - від браку протезів для ветеранів до засобів на ремонт доріг. Але! Чи можна з таким станом речей мириться? Тому розпочатий "хрестовий похід" проти контрабанди - це не політична боротьба, що не перерозподіл впливу і "потоків" - це чесна розмова для дорослого суспільства", - додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив ввести експеримент на митницях: від 21 червня до 31 грудня поліцейські зможуть цілодобово перебувати в зонах митного контролю з органами Державної фіскальної служби - для виявлення фактів порушення митних правил.