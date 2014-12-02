"Економічний розвиток" не підтримує призначення іноземців у Кабмін

Депутатська група "Економічний розвиток" не підтримує рішення коаліційної більшості делегувати в український уряд іноземців.

"Думаю, в Україні достатньо фахівців, які мають, зокрема, якісну західну освіту, успішний досвід роботи, є справжніми патріотами України і можуть претендувати на найвищі посади. Обрання міністрів-іноземців навряд чи буде виправданим і з причини різних ментальних підходів і мовних перешкод", - повідомив журналістам у кулуарах голова депутатської групи "Економічний розвиток" Віталій Хомутинник.

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Крім того, перш ніж призначати міністрами осіб без українського громадянства необхідно внести відповідні зміни до законодавства.

"Згідно з українським законодавством міністри-іноземці повинні відмовитися від свого громадянства і прийняти українське. У протилежному разі вони не можуть обіймати посади в уряді України. Так як це не відповідає Конституції і Закону України "Про Кабінет міністрів". Якщо і залучати до державного управління іноземців, то тільки у якості радників та консультантів", - додав Хомутинник.