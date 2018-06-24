Генсек Ради Європи офіційно проситиме Путіна про звільнення Сенцова

20 червня генсек РЄ Ягланд відвідав Москву, де зустрівся з Путіним та Лавровим.

Генеральний секретар Ради Європи (РЄ) Турбйорн Ягланд подасть до президента РФ Володимира Путіна офіційне прохання про помилування українця Олега Сенцова, якого незаконно засудили та утримують в РФ.

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Про це повідомляє DW, посилаючись на директора департаменту комунікацій, заступника генсекретаря РЄ Даніеля Гольтґена (Daniel Holtgen).

"У понеділок Ягланд подасть прохання про помилування Сенцова", - повідомив він.

Преставник РЄ також наголосив, що генсек, як керівник Ради, має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини.

Зазначається, що 20 червня Турбойрн Ягланд відвідав Москву, де зустрівся з президентом РФ Путіним, міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.

За словами Гольтґена, під час переговорів з Путіним Ягланд не порушував питання звільнення українських політв'язнів. Проте у ході зустрічей з Лавровим та Москальковою закликав російську сторону звільнити Сенцова з гуманітарних міркувань.

"Російська сторона вислухала цей заклик, проте не висловила щодо нього ні підтримки, ні заперечень", - повідомив речник РЄ.

Після цього генсек вирішив особисто клопотати про звільнення Олега Сенцова.

Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів. 15 червня українського омбудсмена Людмилу Денисову не пустили в колонію до Сенцова.