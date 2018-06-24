Генсек Ради Європи офіційно проситиме Путіна про звільнення Сенцова
Генеральний секретар Ради Європи (РЄ) Турбйорн Ягланд подасть до президента РФ Володимира Путіна офіційне прохання про помилування українця Олега Сенцова, якого незаконно засудили та утримують в РФ.
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Про це повідомляє DW, посилаючись на директора департаменту комунікацій, заступника генсекретаря РЄ Даніеля Гольтґена (Daniel Holtgen).
"У понеділок Ягланд подасть прохання про помилування Сенцова", - повідомив він.
Преставник РЄ також наголосив, що генсек, як керівник Ради, має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини.
Зазначається, що 20 червня Турбойрн Ягланд відвідав Москву, де зустрівся з президентом РФ Путіним, міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.
За словами Гольтґена, під час переговорів з Путіним Ягланд не порушував питання звільнення українських політв'язнів. Проте у ході зустрічей з Лавровим та Москальковою закликав російську сторону звільнити Сенцова з гуманітарних міркувань.
"Російська сторона вислухала цей заклик, проте не висловила щодо нього ні підтримки, ні заперечень", - повідомив речник РЄ.
Після цього генсек вирішив особисто клопотати про звільнення Олега Сенцова.
Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.
Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів. 15 червня українського омбудсмена Людмилу Денисову не пустили в колонію до Сенцова.