Суд відмовив Штепі в переведенні розгляду її справи в Слов’янськ

Про це йдеться в ухвалі Вищого спеціалізованого суду із розгляду цивільних і кримінальних справ (ВСС) від 20 листопада, яка є у розпорядженні УНІАН.

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В ухвалі зазначається, що "колегія суддів не знаходить підстав для передачі кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів".

Колегія суддів ВСС відхилила подання голови Апеляційного суду Харківської області про визначення підсудності справи Нелі Штепи та повернути зазначене кримінальне провадження для розгляду до Червонозаводсьвого районного суду Харкова.

Таким чином, ВСС відмовив у задоволенні клопотання про переведення розгляду справи у Слов’янськ. Як зазначив адвокат колишнього мера В'ячеслав Дейниченко, "оскаржити це рішення немає можливості, це остаточне рішення. Але ми однозначно готуємо матеріали до Європейського суду з прав людини, нехай європейський суд дасть оцінку цьому беззаконню". Він повідомив, що перше засідання у справі призначене на 16 грудня.

Як повідомляв УНІАН, колишній мер Слов’янська Неля Штепа була арештована 13 липня. 8 жовтня їй оголошено остаточну підозру в скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 110 і ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей"; "створення терористичної групи чи організації"). 5 листопада суд подовжив термін перебування Нелі Штепи під вартою до 9 січня.