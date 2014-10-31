Справу екс-мера Слов’янська Штепи направили до суду

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури.

Штепу затримали у липні. 8 жовтня їй було оголошено остаточну підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

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Максимальна санкція зазначених статей – довічне ув’язнення.

Штепа обвинувачується у закликах до зміни меж України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Апеляційний суд Харківської області відхилив апеляцію захисту і залишив Штепу під вартою до 12 листопада.