Росія перекинула десятки бойових кораблів в Азовське море - розвідка (відео)

В Азовському морі поки що недостатньо плавзасобів, аби провести широкомасштабну операцію.

Росія перекинула близько 40 бойових кораблів до Азовського моря.

Про це заявив в ефірі "5 каналу" представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Він прокоментував проведення "маневрів" РФ в Азовському морі: "Проблема полягає в тому, що до початку війни ми не змогли повністю домовитися про кордон. Це кордон і в Азовському морі, і Керченська протока – його немає. По-друге, дуже активні дії розпочалися в травні 2018 року. На сьогодні, за нашими даними воєнної розвідки, близько 40 катерів, бойових катерів, застосовує РФ в акваторії Азовського моря. Вони зайшли. Їх раніше в такій кількості не було. Це і катери ФСБ, і військові катери. Навіть два малих ракетних кораблі перекидались з Каспію в Азовське море, це була демонстрація посилення".

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"Друге – взяте під контроль сьогодні повністю всі морські шляхи цивільного судноплавства, які прямують до наших портів у Бердянську й Маріуполь через Керченську протоку. Крім того, вони дуже активно почали контролювати все, що діється в Азовському морі і всю прибережну зону в Азовському морі... Кількість суден, які підлягають огляду з боку РФ, вона збільшується. Зараз є інша загрозлива ситуація. Вийшов корабель, наприклад, з Маріуполя. Він іде до Керченської протоки і три доби стоїть, поки його пропустять під Керченським мостом. Добре, якщо вантаж довготерміновий, а якщо це зовсім інший вантаж, пройде час і цивільні кампанії відмовляться від наших портів", – розповів Скібіцький.

Він також додав, що можливо, навіть буде розглядатися варіант, коли цивільні судна будуть супроводжувати українські прикордонники.

Скібіцький також наголосив: "Відповідно, ми теж проводимо заходи, які стосуються захисту наших кордонів, нашого суверенітету, але дії російської сторони – дуже агресивні…".

На запитання, чи є нині серйозна загроза з Азовського моря, представник ГУР сказав: "Є загроза, але на сьогодні, за нашими оцінками, там ще недостатньо плавзасобів, аби провести широкомасштабну операцію, але накопичення цього озброєння і військ в Азовському морі є... Крім того, ви дивіться, в чому проблемне питання. По лінії міжнародних агенцій Росія оголошує закритий якийсь район. Говорить, що там, наприклад, з 21 по 23 буде проведено якісь навчання. Три дні минуло. Термін сплив – жодних навчань там проведено не було. А воно спрямовано на те, щоб просто дестабілізувати все мореплавство і промисловий вилов риби в Азовському морі".