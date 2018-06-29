Комітет Конгресу США ухвалив проект резолюції на підтримку суверенітету України

Проект резолюції засвідчує підтримку США для країн Центральної та Східної Європи в сфері політики, економіки та безпеки.

Комітет Палати представників Конгресу США з закордонних справ ухвалив проект резолюції Палати представників Конгресу «Про підтримку країн Східної Європи та НАТО».

В проекті резолюції, поданому до Конгресу конгресменом-демократом Стівом Коеном в квітні 2017 року, засуджується порушення Російською Федерацією Гельсінських принципів щодо суверенітету і територіальної цілісності України, пише Радіо Свобода.

В проекті також висловлюється підтримка санкцій США запроваджених проти Росії через її дії в Криму та на Донбасі. Проект наголошує, що ці санкції тривають до відновлення суверенітету України над Кримом та повного виконання Мінських домовленостей, відповідно.

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НАТО має тримати двері відкритими для країн, які мають право вступити до альянсу і відповідають необхідним критеріям для членства, наголошується в проекті резолюції.

Проект резолюції засвідчує підтримку США для країн Центральної та Східної Європи в сфері політики, економіки та безпеки.

«США підтримують прагнення країн до демократії, враховуючи Україну, Грузію та Молдову», – йдеться в тексті проекту резолюції.