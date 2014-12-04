За добу бойовики 20 разів обстріляли позиції ОК "Північ", поранені двоє військових
За добу бойовики 20 разів обстріляли позиції оперативного командування (ОК) "Північ" збройних сил, поранені двоє військових.
Про це повідомляє прес-центр ОК "Північ" в соцмережі. "Ситуація в зоні відповідальності військ ОК "Північ" залишається складною. За добу в зоні відповідальності військ оперативного командування "Північ" сепаратисти 20 разів обстріляли позиції наших підрозділів. З ствольної артилерії, мінометів, з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", стрілецької зброї, АГС-17 і танків", - йдеться в повідомленні.
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"Обстрілюючи військові частини і підрозділи військ оперативного командування, противник веде вогонь і вдень, і вночі, використовуючи різні види зброї одночасно, в більшості випадків - з важкого озброєння", - відзначає прес-центр.
Також повідомляється, що військами Протиповітряної оборони зафіксований один проліт безпілотного літального апарату противника в районі населеного пункту Красний Деркул.
"Обстріли здійснюються з напрямків Донецьке, Весела Гора, Слов'яносербськ, Раевка, Луганськ і Сокільники. В зону ураження противника потрапили населені пункти Трьохізбенка, Щастя, Ольхове, Кряківка, Станиця Луганська та Макарове", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що "серед військовослужбовців оперативного командування поранені двоє військовослужбовців. Їм надана невідкладна медична допомога, і вони відправлені в медичний заклад. На даний час їх життю загроз немає".
Протягом доби артилерія виконала 5 результативних вогневих ударів для придушення вогневих позицій найманців, втрати бойовиків уточнюються.