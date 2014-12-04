За добу бойовики 20 разів обстріляли позиції ОК "Північ", поранені двоє військових

Про це повідомляє прес-центр ОК "Північ" в соцмережі. "Ситуація в зоні відповідальності військ ОК "Північ" залишається складною. За добу в зоні відповідальності військ оперативного командування "Північ" сепаратисти 20 разів обстріляли позиції наших підрозділів. З ствольної артилерії, мінометів, з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", стрілецької зброї, АГС-17 і танків", - йдеться в повідомленні.

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"Обстрілюючи військові частини і підрозділи військ оперативного командування, противник веде вогонь і вдень, і вночі, використовуючи різні види зброї одночасно, в більшості випадків - з важкого озброєння", - відзначає прес-центр.

Також повідомляється, що військами Протиповітряної оборони зафіксований один проліт безпілотного літального апарату противника в районі населеного пункту Красний Деркул.

"Обстріли здійснюються з напрямків Донецьке, Весела Гора, Слов'яносербськ, Раевка, Луганськ і Сокільники. В зону ураження противника потрапили населені пункти Трьохізбенка, Щастя, Ольхове, Кряківка, Станиця Луганська та Макарове", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що "серед військовослужбовців оперативного командування поранені двоє військовослужбовців. Їм надана невідкладна медична допомога, і вони відправлені в медичний заклад. На даний час їх життю загроз немає".

Протягом доби артилерія виконала 5 результативних вогневих ударів для придушення вогневих позицій найманців, втрати бойовиків уточнюються.