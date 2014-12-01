У мережу виклали відео переслідування безпілотником танка бойовиків

11:06, 01 грудня 2014
Суспільство
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В мережі з'явилося відео як український безпілотник переслідує танк бойовиків.

В мережу виклали запис як безпілотник слідкує за танком \ vk.com

Безпілотник зафіксував як танк їхав по одній з доріг біля населеного пункту, і зупинився недалеко від промислового об'єкту. Далі чути як лунають потужні вибухи і залпи важкого озброєння. 

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