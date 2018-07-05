Порошенко підписав закон про нацбезпеку
Президент України Петро Порошенко підписав закон про національну безпеку України.
Як передає кореспондент УНІАН, глава держави підписав закон після засідання Ради національної безпеки і оборони України.
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За словами Порошенка, закон про нацбезпеку сприятиме досягненню сумісності в оборонній сфері із країнами НАТО.
Як повідомляв УНІАН, 21 червня Верховна Рада ухвалила закон «Про національну безпеку України».
Законом, зокрема, визначено принципи державної політики у сферах національної безпеки та оборони. Серед фундаментальних національних інтересів України названо: інтеграцію України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір; набуття членства в Євросоюзі та в НАТО; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами.