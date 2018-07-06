Аваков обговорив з послами G7 боротьбу з контрабандою та погроми таборів ромів

Очільник МВС провів зустріч з послами та дипломатами країн "Великої сімки".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив з послами країн G7 урядову програму "Україна без контрабанди", припинення корупції у футболі та провокації з нападами на табори ромів.

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Про це очільник МВС України повідомив у Twitter.

«З послами G7 обговорили питання щодо урядової програми "Україна без контрабанди", блискавичну масштабну операцію НПУ з припинення корупції у футболі, та низку провокацій щодо організації ганебних нападів на таборі ромів. Знайшли порозуміння та спільну позицію», - написав він.

З послами G7 обговорили питання щодо урядової програми "Україна без контрабанди", блискавичну масштабну операцію НПУ з припинення корупції у футболі, та низку провокацій щодо організації ганебних нападів на таборі ромів. Знайшли порозуміння та спільну позицію. pic.twitter.com/L4ngJxp0JY — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 6 июля 2018 г.

Як повідомляється на сайті МВС України, сьогодні Аваков провів зустріч з послами та дипломатами країн "Великої сімки", під час якої сторони обговорили Стратегію деокупації Донбасу «Механізм малих кроків», розроблену МВС України.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами і ланцюгами осіб у лісовому масиві у передмісті Львова напала на табір ромів. У результаті нападу загинув 24-річний житель Закарпатської області, ще четверо постраждали: 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків і 30-річна жінка.

Поліція встановила 14 осіб, підозрюваних у нападі на ромське поселення у Львові. Вісім підозрюваних, серед яких один 20-річний і семеро 16-17-річних юнаків, були заарештовані.

25 червня голова СБУ Василь Грицак заявив, що до нападу на табір ромів під Львовом може бути причетна Росія. У поліції повідомили, що проведуть комплекс превентивних профілактичних заходів з метою недопущення у майбутньому фактів нападу на осіб ромської національності.