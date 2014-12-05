Перший віце-спікер Парубій заявляє, що відмовився від держохорони

Про це Парубій повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Перше рішення, яке я підписав на посаді заступника голови ВР, було таким самим, як і коли я став секретарем РНБО - це офіційна відмова від охорони», - поінформував він.

«Коли я був на Майдані, а потім коли я був секретарем РНБО, мені неодноразово розвідки повідомляли про підготовку замаху на мене. Тоді був без охорони, і зараз буду. Не посміють», - додав Парубій.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 4 грудня, Верховна Рада обрала депутата від “Народного фронту” Парубія першим заступником голови ВР, а депутата від “Самопомочі” Оксану Сироїд - заступником голови ВР. За відповідну постанову проголосували 313 народних депутатів. Проти - 23, четверо утрималися.