Питання оновлення складу ЦВК буде в порядку денному Ради в четвер – нардеп
11:51, 10 липня 2018Політика
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Про це голова фракції «БПП» повідомив за підсумками консультацій з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.
Питання оновлення ЦВК повернуто в порядок денний / фото УНІАН
Питання оновлення складу Центральної виборчої комісії буде в порядку денному пленарного засідання Верховної Ради в четвер, 12 липня.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов повідомив журналістам за підсумками консультацій лідерів фракцій та груп з головою парламенту Андрієм Парубієм.
Як сказав Герасимов, позиція «БПП» полягає у тому, що питання ЦВК є ключовим цього пленарного тижня.
«Ми добилися: питання оновлення Центральної виборчої комісії повернуто в порядок денний на четвер. Продовжуються консультації, ми працюємо», - заявив він.
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