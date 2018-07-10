Питання оновлення складу ЦВК буде в порядку денному Ради в четвер – нардеп

11:51, 10 липня 2018
Політика
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Питання оновлення ЦВК повернуто в порядок денний / фото УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов повідомив журналістам за підсумками консультацій лідерів фракцій та груп з головою парламенту Андрієм Парубієм.

Як сказав Герасимов, позиція «БПП» полягає у тому, що питання ЦВК є ключовим цього пленарного тижня.

«Ми добилися: питання оновлення Центральної виборчої комісії повернуто в порядок денний на четвер. Продовжуються консультації, ми працюємо», - заявив він.

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Теги: #Верховна Рада#ЦВК