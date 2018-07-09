У Раді заговорили про можливість збільшення кількості членів ЦВК до 16 осіб

За словами спікера ВР Андрія Парубія, інші варіанти, запропоновані фракціями - це перевнесення подання, але тут є недолік в тому, що заново буде запущена процедура спецперевірки нових кандидатів.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не виключає можливості змін до законодавства в частині збільшення кількості членів Центральної виборчої комісії, ймовірно, до 16 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, спікер ВР наголосив, що необхідно якнайшвидше вирішити питання оновлення складу ЦВК.

За його словами, відбуваються серйозні дискусії щодо цього питання.

“Зараз я збираю пропозиції від різних фракцій з приводу того, як вийти з даної ситуації. Хочу вам озвучити, що одна з пропозицій, яка звучала, стосується того, щоб в законі про Центральну виборчу комісію змінити кількісний склад ЦВК і таким чином ми зможемо розглядати в залі усі пропозиції, які подані фракціями і які подані президентом України в парламент без дилеми 14 і 13 (йдеться про вакантні 13 посад у складі ЦВК, на які президент вніс до парламенту 14 кандидатур — УНІАН)”, - підкреслив Парубій.

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За його словами, збільшення кількості членів ЦВК дасть можливість обрати 14 кандидатів, тобто зможуть бути підтримані всі кандидатури, внесені президентом України у парламент.

“Зараз з приводу цього ідуть дискусії і дебати. Сьогодні відбудуться засідання усіх фракцій парламенту. І якщо на засіданнях фракцій буде знайдено порозуміння з приводу такого механізму і такої методики, то, звичайно, я її запропоную в залі для того, щоб ми змогли просунутись і наблизитись до вирішення питання про оновлення складу ЦВК”.

На уточнююче запитання, хто виступив з пропозицією про збільшення кількості членів ЦВК, Парубій сказав, що пропозиції “звучали від різних народних депутатів як один з варіантів”.

За його словами, є й інші варіанти, які пропонуються фракціями — це перевнесення подання, але недолік тут в тому, що заново буде запущена процедура спецперевірки нових кандидатів, якщо вони будуть запропоновані.

“Тобто, це автоматично відтягує розгляд на досить значний час”, - додав він.

Парубій зазначив, що збільшення чисельності членів ЦВК, - “вона звучить в різних форматах. Але зважаючи на те, що склад ЦВК і кількість членів ЦВК це є норма закону, то відповідно законодавець може змінити цю чисельність і цю кількість, і таким чином зняти політичну напругу”.

Він підкреслив що з цього приводу мають визначитися фракції парламенту, щоб не повторилася ситуація, яка була в минулий четвер, коли при підтримці розгляду питання про оновлення ЦВК було менше голосів, ніж 200.

Він сподівається що сьогодні ввечері будуть визначені політичні позиції фракцій.

При цьому додав, що на даний час відповідний законопроект не зареєстрований в парламенті.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня ВР відмовилася розглядати рішення про оновлення складу ЦВК, оскільки ряд фракцій зазначили, що або їхні кандидатури не враховані, або більшість кандидатів до ЦВК є під впливом адміністрації президента. У зв’язку з цим майже цілий день у парламенті тривала нарада за участі лідерів фракцій.

Фракція «Блоку Петра Порошенка» вимагала розгляду цього питання, і на знак протесту більшість депутатів від «БПП» залишили сесійну залу. Водночас у фракції заявили, що готові брати участь у розгляді змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності та змін до законопроекту про судоустрій і статус суддів, а також розглядати питання оновлення складу ЦВК.

Президент вніс до парламенту подання про призначення на посади членів ЦВК Алли Басалаєвої, Наталії Бернацької, Михайла Вербенського, Андрія Євстігнєєва, Ірини Єфремової, Ольги Желтової, Олега Конопольського, Світлани Кустової, Ольги Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Тетяни Сліпачук, Леонтія Шипілова та Тетяни Юзькової – усього 14 кандидатур.

Усі 14 кандидатів пройшли спеціальну перевірку, за результатами якої отримали позитивні висновки.

7-річний термін повноважень 13 з 15 членів Центрвиборчкому вже давно сплинув. Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України, Верховна Рада за поданням президента призначає та звільняє членів ЦВК. Тож з 14 кандидатур на посади членів ЦВК парламент має обрати 13.