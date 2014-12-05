Порошенко вручив український паспорт білорусу з "Азову"

Як повідомила прес-служба голови держави, Порошенко вручив паспорт під час зустрічі з військовими, які боронять Донецький аеропорт.

Президент подякував Коротких "за мужню і віддану службу".

"Бути громадянином України стало модно, престижно, я пишаюся цим і із задоволенням вручаю Вам паспорт громадянина України", – сказав Порошенко, звертаючись до воїна.

За словами глави держави, «найкращі наші воїни, найкращі волонтери, які продемонстрували, що вони російською, білоруською, англійською, чи будь-якою іншою мовою люблять Україну не менше, ніж її люблять українською, які готові віддати своє життя за її незалежність, достойні носити велике і горде звання громадянина України».

Коротких подякував президентові словами українських воїнів: «Служу народу України». Після нагородження боєць відзначив також, що він родом із Росії, довгий час був громадянином Білорусі.

Читайте такожВетерани, неонацисти, терористи, влада: журналісти шукали, хто ховав російських бойовиків "ДНР""Я дуже радий, що отримав громадянство України. Я до цього йшов вісім місяців", – сказав він.

За словами Коротких, всі дивляться російські телеканали, і більшість людей розуміють, що те, що відбувається в Україні, може повторитися у Білорусі, Казахстані, Латвії.

Президент повідомив, що Міністерство оборони разом з Міністерством внутрішніх справ готує ще низку відповідних подань на прийняття до українського громадянства бійців, які самовіддано захищають суверенітет та територіальну цілісність країни.

Раніше кілька волонтерів та добровольців звернулися до глави держави з проханням прийняти Коротких до українського громадянства. Комісія з питань громадянства при президентові розглянула ці звернення і позитивно вирішила питання.



