Парубій заявив про відсутність узгодженої позиції фракцій щодо оновлення ЦВК

За словами спікера, завтра ключовим питанням буде розгляд поправки, що стосується закону про створення Вищого антикорупційного суду.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що на сьогодні немає узгодженої позиції фракцій щодо розгляду питання про оновлення складу Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав в коментарі журналістам.

«Станом на сьогодні в мене немає зміни позицій фракцій щодо голосування по ЦВК. Як тільки я отримаю іншу позицію, я одразу повідомлю про це», - сказав він.

Читайте такожУ "БПП" дали песимістичний прогноз щодо можливості оновлення складу ЦВК завтра

За його словами, завтра ключовим питанням порядку денного буде проект закону про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» у зв'язку з прийняттям закону України «Про Вищий антикорупційний суд» (№7441). «Я думаю, що власне це рішення буде ключовим на завтрашній день», - зазначив він.

Парубій додав, що сьогодні відбудеться засідання профільного комітету. «Це нам відкриє можливість внести поправку в законопроект №7441, і тим завершити питання закону про створення Вищого антикорупційного суду», - сказав він.

На уточнююче запитання, чи означає це, що завтра не розглядатиметься питання ЦВК, Парубій відповів: «Я цього не сказав. Я сказав, що йдуть консультації, і як тільки я побачу, що для прийняття цього рішення є 226 голосів і більше, то буду рекомендувати його на розгляд. Якщо не буде порозуміння між фракціями, то, звичайно, це питання не може бути на розгляді...».

Як повідомляв УНІАН, президент вніс до парламенту подання про призначення на посади членів ЦВКАлли Басалаєвої, Наталії Бернацької, Михайла Вербенського, Андрія Євстігнєєва, Ірини Єфремової, Ольги Желтової, Олега Конопольського, Світлани Кустової, Ольги Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Тетяни Сліпачук, Леонтія Шипілова та Тетяни Юзькової – усього 14 кандидатур. Усі 14 кандидатів пройшли спеціальну перевірку, за результатами якої отримали позитивні висновки.

7-річний термін повноважень 13 з 15 членів Центрвиборчкому давно сплинув. Відповідно до пункту 21 ч. 1 ст. 85 Конституції, Верховна Рада за поданням президента призначає та звільняє членів ЦВК. Тож з 14 кандидатур на посади членів ЦВК парламент має обрати 13.

10 липня у фракції «Батьківщина» заявили, що не голосуватимуть за жодне рішення про оновлення складу ЦВК, поки президент не внесе до парламенту 13 кандидатур на 13 вакантних місць.

Як повідомив голова фракції «БПП» Артур Герасимов, питання оновлення складу ЦВК буде в порядку денному пленарного засідання в четвер, 12 липня.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій не виключив можливості змін до законодавства в частині збільшення кількості членів Центрвиборчкому, ймовірно, до 16 осіб. Водночас у фракції «Народний фронт» не підтримують ініціативу про збільшення кількості членів ЦВК.