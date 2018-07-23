НАБУ викликало Онищенка на допит 26 липня

Зазначається, що Онищенко викликається як підозрюваний у кримінальному провадженні.

Національне антикорупційне бюро України викликало народного депутата України Олександра Онищенка на допит 26 липня як підозрюваного у кримінальній справі.

Про це НАБУ повідомляє на своєму сайті, оприлюднивши текст повістки про виклик підозрюваного Онищенка, зареєстрованого за адресою: Київ, провул. Редутний.

«Вам необхідно прибути о 12:00 26.07.2018 до детектива Національного бюро за адресою: Київ, вул. Василя Сурикова, 3 для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні № 42015110000000121», - зазначається в документі.

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Довідка УНІАН. Олександр Онищенко є фігурантом справи про організоване злочинне угруповання, яке завдало державі збитків на суму понад 3 млрд грн. Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності, а також проголосувала за затримання і арешт. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

З матеріалами НАБУ про хід роботи над так званою «газовою справою» можна ознайомитись за посиланням.