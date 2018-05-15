У НАБУ заявили, що не пропонували Онищенку угоду зі слідством

Детективи НАБУ повідомили адвокатів Онищенка, що укладення угод зі слідством - це виключна компетенція прокуратури.

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що заяви про пропозиції біглому депутату Олександру Онищенку укласти «угоду зі слідством» без відома прокурорів САП не відповідають дійсності.

Як говориться у повідомленні НАБУ в Facebook, ініціатива про співпрацю в обмін на компенсацію збитків та надання показів стосовно низки високопосадовців до детективів Бюро неодноразово з вересня 2016 року надходила саме від адвокатів Олександра Онищенка. В свою чергу детективи НАБУ повідомили адвокатів, що укладення таких угод - це виключна компетенція прокуратури.

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Відповідні роз’яснення детективами НАБУ надавались підозрюваному під час усіх трьох відеоопитувань, які відбулись упродовж грудня 2016 — травня 2017 років, адже кожного разу народний депутат так чи інакше піднімав тему співпраці зі слідством. Під час відеоопитувань детективи намагалися з’ясувати умови, за яких Олександр Онищенко готовий був би піти на «угоду», а також конкретику щодо фактів корупції за участі високопосадовців, якою підозрюваний був готовий поділитися. Всі ці деталі були озвучені представникам САП та безпосередньо керівнику антикорупційної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», було розпочато у грудні 2015 року. За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи отриманими від реалізації природного газу коштами в розмірі понад 1,6 млрд грн, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено більш ніж 740 млн грн збитків. Загалом слідство встановило причетність до участі у «газовій схемі» 29 осіб. Наразі 7 осіб, у тому числі організатор схеми — народний депутат Онищенко, перебувають у розшуку. 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Верховна Рада позбавила недоторканності, а також проголосувала за затримання та арешт Онищенка, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України. Як стверджував Онищенко, одна з європейських країн надала йому статус політичного біженця.