Бойовики почали примусову «мобілізацію» чоловіків - ІС

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

«На блокпостах терористів в районі н. п. Брянка бойовики з так званих «козацьких формувань» під загрозою застосування зброї проводять насильную «мобілізацію» громадян чоловічої статі, зупиняючи приватний автотранспорт, який проїжджає», - повідомляє Тимчук.

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Також, за інформацією ІС, бойовики продовжують спроби організувати ремонт підбитої і пошкодженої в районі Ясинуватій військової техніки. Виникають проблеми з ремонтом і відновленням техніки через брак кваліфікованих фахівців.

«Бойовиками обговорюється ідея «переманювати» з ремонтної бази в Артемівську українських військових фахівців. Яким чином це планується здійснювати - невідомо», - зазначає Тимчук.