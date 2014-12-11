Рада переголосувала "антидиктаторську" постанову: з керівництва комітету прибрали Довгого

За відповідний проект постанови авторства Олега Ляшка повторно проголосували 252 депутати, повідомляє Українська правда.

Крім того, у постанову було включено поправку депутата від БПП Мустафи Найема про усунення з посади заступника голови економічного комітету Олеся Довгого.

Як відомо, під час першого голосування "за" проголосували 264 депутати. Однак через певний час депутат від БПП Світлана Заліщук заявила, що один з депутатів проголосував за свого сусіда. Після цього депутати заблокували трибуну, а спікер Володимир Гройсман призначив повторне голосування.

Читайте такожГройсман підписав постанову про призначення голів комітетів та їх заступниківПізніше виявилось, що неперсонально голосував депутат від "Народного фронту" Ігор Бриченко.

Перелік депутатів та комітетів, з яких їх було відкликано, можна прочитати тут.