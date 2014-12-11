Рада позбавила голосувальників 16 січня керівних посад у комітетах

За це рішення проголосували 264 народних депутати із 349 зареєстрованих у сесійній залі.

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Постановою голови фракції Радикальної партії Олега Ляшка народні депутати, які голосували за "закони 16 січня", відкликаються з посад перших заступників, заступників голів та секретарів комітетів Верховної Ради та обираються членами відповідних комітетів.

Вирішено відкликати: Сергія Лабазюка - з посади першого заступника голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин; Геннадія Бобова - з посади заступника голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин; Андрія Деркача - з посади першого заступника голови Комітету з питань бюджету; Володимира Кацубу - з посади першого заступника голови Комітету з питань економічної політики; Михайла Поплавського - з посади секретаря Комітету з питань науки і освіти; Вячеслава Богуслаєва - з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки і оборони; Андрія Шипка - з посади заступника голови Комітету з питань охорони здоров’я; Віктора Развадовського - з посади заступника голови Комітету з питань податкової та митної політики; Олександра Фельдмана - з посади заступника голови Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; Антона Кіссе - з посади заступника голови Комітету з питань правової політики та правосуддя; Анатолія Гіршфельда - з посади заступника голови Комітету з питань промислової політики та підприємництва; Віктора Бондаря - з посади заступника голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України; Владислава Атрошенка - з посади заступника голови Комітету з питань транспорту; Ігоря Шкірю - з посади заступника голови Комітету з питань транспорту; Леоніда Клімова - з посади першого заступника голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності.

Водночас усіх цих депутатів передбачається обрати членами відповідних комітетів.

Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

Водночас під час розгляду проекту постанови народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Мустафа Найєм запропонував зняти з посади заступника голови комітету Ради з питань економічної політики позафракційного Олеся Дового.

Член депутатської групи "Воля народу" Віктор Бондар заявив, що представники його групи готові звільнити керівні посади у комітетах.

Проте під час голосування голова Верховної Ради Володимир Гройсман не повідомив, що ці пропозиції враховуються.

Крім того, доповідаючи щодо проекту постанови, перший заступник голови Комітету Ради з питань регламенту Павло Пинзеник заявив, що депутат Шипко не був на керівній посаді у Комітеті з питань охорони здоров’я, а був рядовим членом комітету.