Центр звільнення полонених опублікував список заручників

03:06, 12 грудня 2014
Політика
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Центр звільнення полонених "Офіцерський корпус", очолюваний генерал-полковником Володимиром Рубаном, оприлюднив  імена 632 полонених.

REUTERS

Список опубліковано на Facebook-сторінці центру.

Згідно з інформацією, список складено станом на 11 грудня.

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Водночас укладачі списку наголошують, що в ньому можуть бути неточності.

Допис by Центр звільнення полонених.
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