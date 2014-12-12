Центр звільнення полонених опублікував список заручників

Центр звільнення полонених "Офіцерський корпус", очолюваний генерал-полковником Володимиром Рубаном, оприлюднив імена 632 полонених.

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