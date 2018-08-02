МЗС Угорщини: Україна сама винна у своїх проблемах зі вступом до ЄС та НАТО

Представник угорського МЗС вчергове послався на український закон про освіту, який нібито звужує права національних меншин.

Україна не може досягти прогресу в питанні приєднання до ЄС і НАТО зі своєї власної провини, Угорщина не причетна до цього, заявив державний міністр з питань комунікацій Угорщини, представник МЗС Угорщини Тамаш Менцер.

Як повідомляється на сайті угорського МЗС , таку заяву Менцер зробив для агентства MTI.

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За його словами, угорський прем'єр Віктор Орбан, який висловив сумніви у реалістичності прагнень України стати членом ЄС та НАТО, говорив про "фактичний стан справ".

Представник угорського МЗС вчергове послався на український закон про освіту, який нібито звужує права національних меншин в Україні.

Він також зазначив, що незважаючи на «відверту атаку на угорську громаду», Угорщина продовжує застосовувати «справедливий підхід» до України, і нещодавно пожертвувала кілька тонн хлору Закарпатській області, щоб забезпечити водопостачання.

«Ми очікуємо, що Україна поверне національним меншинам права, яких їх позбавили, і покладе кінець їх безправному статусу», – уклав Менцер.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Угорщині у зв'язку з недружніми кроками Будапешта щодо України - уряд Угорщини вирішив створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садів Карпатського басейну.