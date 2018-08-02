Угорщина вирішила створити посаду міністра розвитку Закарпатської області - Україна вимагає пояснень

Українські дипломати закликають угорську сторону припинити дії, які негативно впливають на двосторонні відносини.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Угорщині у зв'язку з недружніми кроками Будапешта щодо України - уряд Угорщини вирішив створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

"31 липня 2018 року в МЗС України був викликаний тимчасовий повірений у справах Угорщини в Україні Ласло Пап. Угорському дипломату було висловлено рішучий протест у зв'язку з низкою недружніх кроків офіційного Будапешта стосовно України та наголошено на необхідності припинення дій, які негативно впливають на двосторонні відносини", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, наголошено на неприйнятності останніх заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України, які суттєво дисонують з політикою Європейського Союзу та значною мірою відображають підходи країни-агресора.

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"Угорському дипломату також було вручено ноту з вимогою надання офіційних роз'яснень у зв'язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну, оскільки до сфери компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України", - наголошується у повідомленні.

"Незважаючи на конструктивний підхід української сторони щодо вирішення існуючих проблемних питань, останні дії Угорщини свідчать про вибір конфронтації замість співпраці і пряме втручання у внутрішні справи України", - заявили в МЗС.

Як відомо, нещодавно угорський прем'єр Орбан заявив, що не вірить в реалістичність устремлінь українців приєднатися до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору.