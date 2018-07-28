Прем'єр Угорщини не вірить у прагнення України до членства в ЄС і НАТО

За його словами, на заваді стоятиме бажання Росії відновити старий порядок.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив сумнів щодо реалістичності прагнень України стати членом ЄС і НАТО.

Про це він заявив, виступаючи в університеті в Румунії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунське агентство Agepress.

"Я не вірю в реалістичність прагнень українців приєднатися до ЄС чи НАТО" - заявив Орбан.

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За його словами, на заваді стоятиме бажання Росії відновити старий порядок. При цьому про суперечку з Україною щодо мовної статті освітнього закону, через яку Угорщина блокує зближення України з НАТО, Орбан навіть не згадав.

"Цілком зрозуміло, що метою росіян є відновлення старої ситуації і збереження російського впливу на Україну" - сказав прем’єр Угорщини.

Нагадаємо, саміт Північноатлантичного альянсу підтвердив підтримку рішень, ухвалених на саміті в Бухаресті 2008 року, за якими Україна у майбутньому може стати членом НАТО.