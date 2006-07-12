Лідери ”Пори” проведуть брифінг на Майдані

Сьогодні, 12 липня, о 13.00 під Монументом Незалежності на Майдані Незалежності в Києві відбудеться брифінг лідерів Громадянської партії “Пора”, присвячений розгортанню Громадянської Січі.

Як повідомлялось раніше, ГП ПОРА розпочинає організований опір проти "змови комуністів, зрадників і сепаратистів" у Верховній Раді і оголошує про початок довгострокової акції громадської непокори аж до відновлення народовладдя в країні.