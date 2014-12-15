Україна зацікавлена у якнайшвидшій зустрічі Тристоронньої контактної групи - АП
Україна зацікавлена у якнайшвидшому проведенні зустрічі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий під час брифінгу на тему "Актуальні аспекти зовнішньополітичної діяльності Президента".
"Буквально цими вихідними і до цього президент проводив переговори з президентом Франції Франсуа Олландом і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. І координувалися наступні дії для того, щоб все-таки вийти на проведення зустрічі Тристоронньої контактної групи. Ми вітаємо, що Тальявіні залишилася в цій групі, ОБСЄ представлена, і сталість переговорного процесу дає підстави сподіватися на те, що ми будемо очікувати результатів... Ми зацікавлені, щоб вона (ця зустріч) пройшла в максимально стислі терміни", - сказав Чалий.
Читайте такожКеррі та Лавров виступили за якнайшвидше проведення нового раунду переговорів у МінськуПри цьому, за його словами, "Україна не відкидає будь-яких форматів, які ведуть до рішення питання".
Як повідомляв УНІАН, на 9 грудня в Мінську була запланована зустріч Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Пізніше стало відомо, що того дня зустріч не відбудеться.
9 грудня прес-секретар МЗС України Євген Перебийніс заявив, що МЗС сподівається на проведення найближчим часом цієї зустрічі.
11 грудня керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що дата проведення чергового раунду переговорів з врегулювання ситуації на сході України ще невідома.
Наступного дня, 12 грудня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав, що графік зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську продовжує узгоджуватися.