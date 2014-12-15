Україна зацікавлена у якнайшвидшій зустрічі Тристоронньої контактної групи - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий під час брифінгу на тему "Актуальні аспекти зовнішньополітичної діяльності Президента".

"Буквально цими вихідними і до цього президент проводив переговори з президентом Франції Франсуа Олландом і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. І координувалися наступні дії для того, щоб все-таки вийти на проведення зустрічі Тристоронньої контактної групи. Ми вітаємо, що Тальявіні залишилася в цій групі, ОБСЄ представлена, і сталість переговорного процесу дає підстави сподіватися на те, що ми будемо очікувати результатів... Ми зацікавлені, щоб вона (ця зустріч) пройшла в максимально стислі терміни", - сказав Чалий.

Читайте такожКеррі та Лавров виступили за якнайшвидше проведення нового раунду переговорів у МінськуПри цьому, за його словами, "Україна не відкидає будь-яких форматів, які ведуть до рішення питання".

Як повідомляв УНІАН, на 9 грудня в Мінську була запланована зустріч Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Пізніше стало відомо, що того дня зустріч не відбудеться.

9 грудня прес-секретар МЗС України Євген Перебийніс заявив, що МЗС сподівається на проведення найближчим часом цієї зустрічі.

11 грудня керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що дата проведення чергового раунду переговорів з врегулювання ситуації на сході України ще невідома.

Наступного дня, 12 грудня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав, що графік зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську продовжує узгоджуватися.