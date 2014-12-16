Рада прийме закони про рух України до НАТО на наступному тижні - МЗС
15:22, 16 грудня 2014Політика
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Комітет Верховної Ради із зовнішньої політики розглянув три законопроекти, які передбачають внесення змін в законодавство в питанні євроатлантичної інтеграції України.
Законопроекти розглянуть вже на наступному засіданні ВР / mil.gov.ua
Про це повідомив директор департаменту політики і комунікацій МЗС України Олексій Макеєв, передає Радіо Свобода.
На його думку, ці законопроекти розглянуть вже на наступному засіданні Верховної Ради.
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«У цьому парламенті існує більшість навколо того, що політика позаблоковості буде скасована. Про це заявив президент, про це неодноразово заявляв прем’єр-міністр, про це записано в коаліційній угоді. І в програмі уряду також містяться всі ці елементи. На наступному засіданні парламенту я упевнений будуть розглянуті», – зазначив Макеєв.
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