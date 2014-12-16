Рада прийме закони про рух України до НАТО на наступному тижні - МЗС

Про це повідомив директор департаменту політики і комунікацій МЗС України Олексій Макеєв, передає Радіо Свобода.

На його думку, ці законопроекти розглянуть вже на наступному засіданні Верховної Ради.

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​«У цьому парламенті існує більшість навколо того, що політика позаблоковості буде скасована. Про це заявив президент, про це неодноразово заявляв прем’єр-міністр, про це записано в коаліційній угоді. І в програмі уряду також містяться всі ці елементи. На наступному засіданні парламенту я упевнений будуть розглянуті», – зазначив Макеєв.