Раді запропонували в три рази скоротити кількість депутатів місцевих рад

Про це йдеться в законопроекті №1150-1, зареєстрованому в Раді, авторство якого належить депутатам від фракцій "Об'єднання" Самопоміч", "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка" і Радикальної партії Олега Ляшка.

Проект передбачає прийняття нової редакції статті 16 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

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Після прийняття проекту кількісний склад рад, що обиратимуться на чергових місцевих виборах 2015 року, становитиме: для сільських рад – 6 депутатів; для селищних рад – 8 депутатів; для міських рад – від 14 до 50 депутатів (залежно від населення міста); для районних у місті рад – 15 депутатів.

Таким чином, загальне число депутатів місцевих рад зменшиться майже втричі – з 240 тисяч до близько 80 тисяч осіб.