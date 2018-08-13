Фінляндія закликала РФ надати необхідну медичну допомогу Сенцову

Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні закликав Російську Федерацію надати необхідну медичну допомогу українському режисеру Олегу Сенцову, який 92-й день голодує в російській колонії.

Про це повідомляється в мікроблозі в Twitter зовнішньополітичного відомства.

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«Стан здоров'я українського кінорежисера Олега Сенцова у в'язниці стрімко погіршується. Ми очікуємо, що Росія надасть йому медичну допомогу і звільнить усіх незаконно утримуваних під вартою українських громадян», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов перебуває в колонії у місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. 13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

7 серпня в УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили, що стан здоров'я Сенцоваоцінюється російськими лікарями як задовільний. Йому, запевнили у відомстві, призначено та проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.

При цьому адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав режисера в колонії, заявив, що стан Сенцовапогіршується. За інформацією адвоката, у Сенцова дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує.

8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не встає, а його стан - катастрофічно поганий.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила російську колегу Тетяну Москалькову організувати переведення Сенцова у московський інститут або лікарню, де є спеціалісти з ендогенного харчування. Також Денісова звернулася до керівника адміністрації Путіна з проханням посприяти розгляду клопотання про помилування Сенцова.

10 серпня ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон закликав президента Росії Путіна знайти гуманітарне рішення ситуації з незаконно засудженим українським режисером.