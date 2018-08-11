Суд по затриманому російському танкеру відбудеться в понеділок – Москалькова

За інформацією російських ЗМІ, судно заблоковано в порту Херсона, оскільки перебуває під санкціями.

Суд щодо російського танкера "Механік Погодін", яке стоїть в Херсонському морському торговельному порту, відбудеться в понеділок, 13 серпня.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову.

"У мене відбувся повторний телефонну розмову з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. На моє прохання Людмила Денисова з'ясувала, що на борту танкера перебувають 12 російських моряків, які не сходили на берег. У них є продукти, вода та медикаменти", - сказала вона.

"До моряків поки немає ані адміністративних, ані кримінальних претензій. Суд з приводу арешту танкера і майна, що знаходиться на ньому, пройде в понеділок", - заявила Москалькова.

В агентстві зазначили, що в п'ятницю судно під російським прапором було виявлено в торговому порту Херсона. На підставі того, що власник судна перебуває під санкціями України, воно було заблоковано в порту.