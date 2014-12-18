Путін: "сьогодні-завтра" відбудеться відеоконференція щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Володимир Путін сказав на прес-конференції. "Домовилися про те, що найближчим часом, сьогодні-завтра, у формі відеоконференції повинен відбутися діалог, а наступний крок повинен відбутися вже на зустрічі в Мінську", - сказав російський президент.

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"Але тут важливо ще й інше. Важливо, щоб київська влада теж виконувала всі свої домовленості. Була домовленість про те, що буде прийнятий закон про амністію. Де він? Нам весь час говорять про те, що був прийнятий закон про особливий статус. Але він не міг діяти, цей закон, розумієте ви чи ні? Тому що закон міг вступити в силу і реально почати працювати тільки тоді, коли був би прийнятий інший акт про цю розділову лінію, а він так і не був прийнятий. Тому потрібно припинити займатися компіляцією", - додав він.