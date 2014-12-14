Голова ОБСЄ закликає до дотримання Мінських домовленостей на Донбасі

Чинний голова ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Дідьє Буркхальтер закликав усі сторони конфлікту на Донбасі "не шкодувати зусиль, щоб повною мірою виконувати всі положення Мінських домовленостей".

Про це йдеться у заяві голови ОБСЄ, пише Українська правда.

За словами Буркхальтера, значне скорочення військових дій після 9 грудня - "позитивний знак".

Однак "Мінські домовленості мають бути розглянуті в повному обсязі і будь-які спроби вибіркового підходу у реалізації їх положень або їх повторне погодження не може розглядатися як конструктив", заявив Буркхальтер.

"Звертаюся до всіх сторін конфлікту у східній частині України дотримуватися своїх зобов'язань і відновити без подальших затримок свої контакти і консультації, спрямовані на повне здійснення Мінських домовленостей", - додав голова ОБСЄ.

Також Буркхальтер наголосив, що він і спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі Хайді Тальявіні "як і раніше готові надавати допомогу всім сторонам в їх зусиллях по досягненню миру на Донбасі".

Читайте такожВишеградська група: Росія підриває основи безпеки в ЄвропіЯк відомо, під час наради Президента України Петра Порошенка з керівниками силових відомств були визначені заходи щодо забезпечення виконання мінських домовленостей щодо "дня тиші", який розпочався 9 грудня.

В РНБО сподівалися, що "день тиші" призведе до реалізації Мінських домовленостей. Однак після 9 грудня РНБО та прес-центр АТО регулярно повідомляють про обстріли українських сил з боку терористів.

Разом з тим 13 грудня у місії ОБСЄ заявили, що наразі буферна зона, про яку домовилися в Мінську, поки що небезпечна, ризик ескалації конфлікту зберігається.