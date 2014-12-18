Турчинов назвав «найгарячіші» точки в зоні АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, за словами Турчинова, починаючи з 9 грудня, після оголошення режиму припинення вогню, кількість обстрілів позицій українських військ значно зменшилась. «Але, незважаючи на це, провокації з боку російських терористичних угрупувань продовжуються», - сказав він і додав, що в середньому відбувається від 8 до 20 обстрілів на день.

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«Найбільш складна ситуація, - наголосив секретар РНБО, - та найбільша кількість провокацій відбувається в районі міст Дебальцеве, Щастя і Донецького аеропорту».

«У той же час, українські військові в зоні АТО впевнено тримають свої рубежі, твердо блокуючи будь-які спроби російських терористичних угрупувань змінити конфігурацію лінії зіткнення», - підкреслив Турчинов.