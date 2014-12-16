В РНБО сподіваються, що згодом бойовики припинять обстріли
14:11, 16 грудня 2014Політика
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Речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сподівається, що бойовики згодом припинять обстрілювати сили АТО та відведуть важке озброєння
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.
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«Принаймні жодного дня ще не було дотримано режиму тиші з боку бойовиків. Ми сподіваємося, що згодом, якомога скоріше, це відбудеться і в нас з’явиться можливість приступити до другого пункту виконання Мінських домовленостей – відведення важкого озброєння, техніки, яка має калібр більше 100 мм», - заявив Лисенко.
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