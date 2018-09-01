Лавров заявив про неможливість ведення переговорів у «нормандському форматі» після ліквідації Захарченка

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров назвав вбивство ватажка терористичної організації «ДНР» Олександра Захарченка «відвертою провокацією», спрямованою на зрив виконання Мінських домовленостей.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про неможливість ведення переговорів у «нормандському форматі» після ліквідації ватажка терористичної організації «ДНР» Олександра Захарченка.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав журналістам.

«За нинішної ситуації, звичайно, неможливо розмовляти про найближчі зустрічі у «нормандському форматі», як цього хотіли багато європейських партнерів. Це серйозна ситуація, яку потрібно проаналізувати. Ми зараз цим займаємося», - сказав Лавров.

«Це провокація, відверта, спрямована на зрив виконання Мінських домовленостей. Вони, щоправда, і так не виконувалися київською владою», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про розгляд можливості зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн «нормандської четвірки» у Нью-Йорку у другій половині вересня в рамках засідання Генеральної асамблеї ООН.

Довідка УНІАН. Захарченка було вбито 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з перерозподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.