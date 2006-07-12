Ющенко проводить політичні консультації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні з самого ранку проводить постійні політичні консультації з представниками парламентських фракцій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

За інформацією прес-служби, коло учасників консультацій постійно змінюється.

Як повідомили деякі ЗМІ з посиланням на джерела, у приміщенні Секретаріату Президента розпочався раунд переговорів про створення широкої коаліції між "Нашою Україною" і Партією регіонів.

З боку "Нашої України" в зустрічі беруть участь Роман ЗВАРИЧ, Микола МАРТИНЕНКО, Борис ТАРАСЮК і Анатолій КІНАХ. Також очікується приїзд Юрія ЄХАНУРОВА.

Зустріч проходить у секретному режимі, оскільки офіційно не анонсувалася ні "Нашою Україною", ні Партією регіонів.

За даними персонального інформаційного серверу Віктора ЯНУКОВИЧА, у переговорну групу від Партії регіонів увійшли – Раїса БОГАТИРЬОВА, Микола АЗАРОВ, Володимир РИБАК, Андрій КЛЮЄВ та Олена ЛУКАШ.