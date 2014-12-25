Заміну Турчинову в "Народному фронті" планують знайти до Нового року

Як повідомляє INSIDER, відповідну заяву зробив заступник голови фракції "НФ" Андрій Тетерук.

За словами Тетерука, сьогодні вранці на фракції виступав прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і на цьому засіданні обговорювалось у тому числі питання обрання нового голови замість Турчинова.

"Ми не мали права обговорювати на фракції це питання раніше, бо де-юре Турчинов залишається народним депутатом. У найближчі дні він напише відповідну заяву (про складання депутатських повноважень – ред.) і вже після цього ми у порядок денний включимо це питання", - сказав парламентар.

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За його словами на сьогоднішньому засіданні фракції конкретні прізвища претендентів на цю посаду не називалися. "Але до нового року ми це питання однозначно вирішимо", - сказав Тетерук.

При цьому він ухилився від прямої відповіді на запитання, чи готовий сам очолити фракцію. "Дуже важливо, щоб кандидатура була схвалена більшістю нашої фракції. Важливо, щоб людина, яка буде головою фракції, мала авторитет і підтримку", - додав він.