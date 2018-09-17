Порошенко 20 вересня виступить в Раді з щорічним посланням

У четвер, 20 вересня, президент України Петро Порошенко виступить на пленарному засіданні Верховної Ради зі щорічним посланням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

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“До нас вже прийшов лист про те, що 20 вересня на пленарному засіданні Верховної Ради України, відповідно до ст.106 Конституції України, буде щорічне послання (президента — УНІАН) до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище”, - сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, за словами представника голови держави у парламенті Ірини Луценко, також 20 вересня у парламенті планується голосування за зміни до Конституції щодо зовнішньополітичного курсу України до ЄС та НАТО, а також голосування за постанову парламентського комітету з приводу порядку розгляду застережень Конституційного суду щодо депутатської недоторканності.