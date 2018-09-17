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Порошенко 20 вересня виступить в Раді з щорічним посланням

11:34, 17 вересня 2018
Політика
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Порошенко виступить на пленарному засіданні Ради / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

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“До нас вже прийшов лист про те, що 20 вересня на пленарному засіданні Верховної Ради України, відповідно до ст.106 Конституції України, буде щорічне послання (президента — УНІАН) до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище”, - сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, за словами представника голови держави у парламенті Ірини Луценко, також 20 вересня у парламенті планується голосування за зміни до Конституції щодо зовнішньополітичного курсу України до ЄС та НАТО, а також голосування за постанову парламентського комітету з приводу порядку розгляду застережень Конституційного суду щодо депутатської недоторканності.

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Теги: #Парубій#Порошенко