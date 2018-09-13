В уряді назвали головну перевагу закріплення в Конституції курсу на вступ в ЄС і НАТО

Віце-прем’єр-міністр нагадала, що для того, щоб стати членом Північноатлантичного альянсу, необхідно відповідати вимогам до демократичної, економічно розвиненої, ліберальної та спроможної країни.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що зміни до Конституції щодо курсу України на набуття членства в Європейському Союзі та Організації північноатлантичного договору (НАТО) спрямовані на пришвидшення реформ та змін, необхідних для досягнення цих цілей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр заявила сьогодні в Києві під час спільного брифінгу з заступником генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки, послом Алехандро Альваргонсалесом.

Читайте такожЗакріплення у Конституції курсу на вступ до НАТО є внутрішньою справою України - заступник генсека альянсу

"Зміни в Конституцію, які закріплюють наші стратегічні цілі щодо членства в ЄС і НАТО, вони робляться не для якогось зовнішнього пришвидшення досягнення наших цілей, а саме для того, щоб мати можливість дати імпульс для всієї системи державних органів: і законодавчої, і виконавчої гілки влади, для того, щоби максимально швидко реалізовувати ті завдання реформування країни, які дадуть нам можливість бути співвимірними – і з точки зору досягнень критеріїв демократичної держави чи забезпечення прав людини, чи дійсно мати систему судочинства, яка співвимірна з країнами-членами Альянсу", - сказала вона.

Також Климпуш-Цинцадзе нагадала, що для того, щоб змогти бути членом НАТО, необхідно відповідати набору вимог до демократичної, економічно розвиненої, економічно ліберальної та спроможної країни.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня у ВР був зареєстрований президентський проект закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» (№ 9037). Метою змін є законодавче закріплення в Основному законі незворотності стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та НАТО.

Законопроектом також пропонується виключити з Конституції положення, що передбачає використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів.

ВР розглядатиме цей законопроект наступного пленарного тижня - з 18 по 21 вересня.