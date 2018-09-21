Волкер нагадав про відповідальність підписантів Будапештського меморандуму за вторгнення РФ в Україну

Спецпредставник США наголосив, що саме Росія порушила Будапештський меморандум.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер вважає, що США, Велика Британія та Франція як підписанти Будапештського меморандуму мають бути більш відповідальними за агресію Російської Федерації в Україні.

Про це дипломат сказав в інтерв'ю телеканалу "112-Україна".

"Що стосується Будапештського меморандуму, я хотів би, аби наша країна, Велика Британія, Франція більшою мірою були відповідальними за агресію Росії проти України", - наголосив Волкер.

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"Також слід пам'ятати, що Будапештський меморандум порушила саме Росія. Це Російська Федерація здійснила вторгнення в Україну. Не США, не Британія, не Франція, а саме Росія порушила державні кордони України", - заявив Волкер.

Довідка УНІАН. У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки. Згідно з Меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Згодом дві інші ядерні держави - Китай та Франція - висловили аналогічні гарантії Україні у формі заяв.

Однак Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.