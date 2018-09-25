У серпні нардепам компенсували 3,5 мільйони гривень витрат на житло

З липня 2018 компенсація становить 20 500 гривень на кожного депутата, в червні компенсація становила 19 500 гривень.

У серпні 172 депутата Верховної Ради отримали компенсацію за житло на загальну суму 3,5 млн гривень.

Про це повідомляє громадський рух Чесно з посиланням на портал відкритих даних Ради.

Наголошується, що серед 172 депутатів, які отримали компенсацію, 21 мають житло в столиці чи передмісті. Цим нардепам було відшкодовано за місяць 430 тисяч гривень.

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"Згідно зі статтею 35 Закону "Про статус народного депутата", нардепи отримують компенсацію на винайм житла або оренду готельного номеру за умови, якщо вони не забезпечені житлом у столиці та мають реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 кілометрів від меж міста Київ", - зазначає видання.

З липня 2018 компенсація становить 20 500 гривень на кожного депутата, в червні компенсація становила 19 500 гривень.

"За даними аналізу витрат на житло нардепів CEDEM, якби народні обранці проживали у власних столичних помешканнях, державний бюджет України міг заощадити мінімум 4,4 мільйони гривень на рік", - пише "Чесно".

Нагадаємо, раніше журналісти склали топ-10 найдорожчих відпочинків українських чиновників. Загалом у 2017-2018 роках українські чиновники задекларували близько 9 млн гривень витрат на відпочинок і ще майже 52 млн гривень відпускних було виплачено їм.